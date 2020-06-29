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ثقافة

عن دار خطوط .. أحمد الشهاوي يصدر كتاب "أنا خطأ النحاة"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تستعد دار خطوط وظلال في عمان الأردن، لإصدار أحدث إبداعات الشاعر الكبير أحمد الشهاوي تحت عنوان "أنا خطأ النحاة".


وكلمة الغلاف للناقد الكبير الراحل د. عز الدين إسماعيل٬ وجاء فيها: "صوفية أحمد الشهاوي تنقض الصوفية، ونظام ينقض النظام، وشفرة تضاد الشفرات، فهو يحاول صناعة شفرته الخاصة، حيث يبني الكلام بالوجود، ولا يبني الوجود بالكلام، مناقضًا لكل الشفرات التي عهدناها في شعر الصوفية، وإذا كانت (كن) شفرة الوجود، فالشهاوي يبحث عن (كن) أخرى". 


وأكمل: "ومن هنا فهو يناقض الصوفية ويهدمها بأسلحتها هي ؛ ليقيم عالمه الخاص المعاصر المتفرد، ينقض النظام فيهدمه بوسائله نفسها، بنظام آخر، وتصوف آخر يرجو للعالم أن يدخل فيه التغيير، تغييرا جذريا لا شكليا، ولا لفظيا، فهو انقلاب على نظام الكون، ونظام اللغة".

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