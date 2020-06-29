أعلن المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا ، عن خروج وتعافي 77 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.





جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي في الحضور.





وتابع شلبي تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة مبنى المستشفى والمرافق والبنية الأساسية والمعمل والصيدلية ومخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية.





وأشار شلبى، إلى أن الأدوية والمستلزمات تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي.





وأضاف السكرتير العام لمحافظة قنا ، بأن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





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