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فن

أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف حول مسلسل الاختيار.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:01 م
امير كرارة
امير كرارة
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سيد احمد
در الفنان امير كرار على تصريح الفنان يوسف الشريف حول مسلسل " الاختيار " ونشر فيديو ليوسف الشريف من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر ".

وقال يوسف الشريف فى الفيديو " انا ممكن السنة الجاية لو محصلش مسلسل تانى زى الاختيار الوم عليهم اقولهم ازى متعملوش مسلسل تانى زى كدة ازاىمش كل سنة يبقى عندنا مسلسل يبقى فيه قدوة لشبابنا ... الشباب طول الوقت بيدوروا على قدوة دى غريزة فى البشر .. حكاية انك انت تقدم قدوى بطل شهيد ويكون كمان من القواة المسلحة ف دى حاجة ... فكرة حلوة جدا مبدا حلو جدا ".

وعلق كرارة قائلا " اخويا وحبييي النجم يوسف الشريف شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحو بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير " . 

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تدور أحداث مسلسل " الاختيار "  حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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