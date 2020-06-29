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برلمان

برلماني يصف جهود السيسي بـ"المخلصة".. ويؤكد: 30 يونيو ملحمة خالدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
وصف النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الجهود التى بذلتها القيادة السياسية طوال الست سنوات الماضية بـ"المخلصة"، حيث عمل وتطوير مستمر بجميع قطاعات الدولة لتصل لمستوى جودة يليق بالمصريين ويليق بالحاضر والمستقبل.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين، بمناسبة أعمال التطوير والنقلة الحضارية لمنطقة شرق القاهرة، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الذكري السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.


وأكد أن هذه الجهود مقدرة من جموع المصريين،  وتأتي فى ظل احتفاء الشعب المصري بثورة 30 يونيو ، تلك الثورة المجيدة التي سطرت من خلالها جماهير  الشعب المصري بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها أي عائق. 


ولفت عضو مجلس النواب إلي أن 30 يونيو قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، ورغم كل التحديات إلا أن القيادة السياسية عملت علي البناء  والتنمية  لتغير الواقع على نحو يرضاه ويفتخر به المصريون، من أجل أن تكون مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها وللأجيال القادمة، مع إدراك متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديده، وهو ما نراه بشكل مستمر فى أعمال التطوير والنقلات الحضارية بمختلف أنحاء الجمهورية.


واختتم حديثه بالتأكيد علي أن شعب مصر العظيم الذي أثبت قوة الإرادة وصلابة العزيمة مستمر  فى دعم ومساندة القيادة السياسية دائمًا لتخطي الصعاب والتحديات فى ظل  الأوضاع الإقليمية ودعما للعمل على الإصلاح والتطوير لضرورة مواجهة كل الأزمات.
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