رغم إصابتها بفيروس كورونا .. رحمة تطرح كليب انتباه يا مصري احتفالا بثورة 30 يونيو

رغم إعلان إصابتها بمرض (كوفيد-19) الأسبوع الماضي، قررت المطربة رحمة طرح كليب أحدث أغانيها الوطنية بعنوان «انتباه يا مصري» على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





اغنية «انتباه يا مصري» كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.





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وتقول بعض كلماتها: انتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. أبنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله يا مصري إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائما بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. و يسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك.





وقامت المطربة رحمة بتصوير بكليب «انتباه يا مصري» بالزي العسكري في شهر مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا وقبل اصابتها بالمرض استعدادا لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وهي حاليا تباشر طرحه وردود الافعال حوله من سريرها.





وعن فكرة الاغنية قالت رحمة إنها كتبت هذه الكلمات ردا على الاشاعات والكلام السخيف الذي يردد حول الجيش المصري العظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة سواء في دولة ليبيا الشقيقة الجارة الغربية لمصر او في اثيوبيا وازمة سد النهضة في اعالي النيل بالجنوب، ولذلك فضلت رحمة ان تقوم بتوعية الشعب وتقول له انتبه الى ما يحاك الى جيش بلدك الجيش التاسع على مستوى العالم وفقا لآخر إحصائيات 2020 وفي ختام الكليب بعثت رحمة بتحية شكر وتقدير لكل افراد القوات المسلحة المصرية.





وأعربت رحمة عن عظيم امتنانها لكل من بادر بالاتصال بها للاطمئنان عليها سواء من الوسط الفني او الاعلامي في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم النجمة يسرا والاعلامي وائل الابراشي، فكل هذه المكالمات ساندتها نفسيا ورفعت من روحها المعنوية وهي داخل الحجر الصحي بمنزلها.





ووجهت رحمة الشكر لطاقم الأطباء الذين قاموا بعلاجها في المرحلة الاولى من العدوى، وكذلك الطبيب شريف صبحي مدير مستشفى حميات امبابة والذي يباشر الحالة الآن بالمرحلة الثانية لها والذي تعافى على يديه الكثير من المصابين بالمرض في مصر.





وفي ختام حديثها وجهت المطربة رحمة نصيحة لكل متابعيها بالتزام الاجراءات الاحترازية خارج المنزل عند الذهاب للعمل و داخل المنزل عند استقبال ضيوف أيا كانت درجة القرابة والمعرفة حتى نستطيع تخطي هذه الازمة والوصول الى بر الامان عقب اكتشاف مصل او لقاح لهذا المرض اللعين ان شاء الله.



