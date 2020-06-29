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سيارات

تعرف على عطل سيارتك عن طريق لون العادم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:30 م
تعرف علي عطل سيارتك
تعرف علي عطل سيارتك عن طريق لون العادم
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اشرف عطية
من الطبيعي ان تتعرض السيارة لأعطال تصيب محركها بسبب الوقت وكثرة الاستخدام وهذه الأعطال تؤثر بشكل مباشر علي لون العادم
في هذا السياق نعرض عليكم ألوان العوادم المختلفة والعطل الذي يدل عليه.

-الدخان الأزرق

خروج دخان ازرق من العادم يدل على وجود زيت محرك محترق في غازات العادم، وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها وجود تسريب في دائرة الزيت في الصمامات أو حلقات المكابس، أو بسبب اهتراء جدران الاسطوانات في المحرك، أو ارتفاع نسبة الوقود في غازات العادم أثناء إدارة المحرك على البارد او وجود تسريب من الشنابر و تختفي بعد تغيير طقم الشنبر .


- العادم الأبيض

خروج دخان ابيض من فتحة العادم صباحا و السيارة باردة في الشتاء يكون في الغالب بسبب بخار الماء الذي يتكون في غازات العادم المنبعثة من المحرك، إما إذا صدر العادم الأبيض عن المحركات الساخنة، فهذا يدل على وجود عطل في إحكام جوانات رؤوس الأسطوانات، أو شرخ في رأس الاسطوانات أو كتلة المحرك و بالفحص يتبين بالتحديد الجزء المتضرر.

-العادم الأسود

خروج الدخان الأسود من فتحة العادم دليل علي خروج وقود غير محترق في غازات العادم، أو بسبب جزيئات الكربون التي تتراكم في مجموعة العادم أثناء السير بسرعات بطيئة أو عند التشغيل على الوضع المحايد، أو إذا تم مواصلة السير بعدد لفات مرتفع للمحرك و يشير إلى عدم إمداد المحرك بالأكسجين بصورة مناسبة لعملية احتراق البنزين، ويرجع سبب هذا العطل إلى انسداد فلتر الهواء بالشوائب أو تلفه او اتساخ فلتر الهواء.
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