فيديوجراف.. 3 شركات مصرية تتصدر قائمة فوربس 2020

ضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2020، والتي أنشأتها عائلات في المنطقة العربية وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة.
وتصدرت ثلاثة شركات مصرية القائمة وسط سيطرة شركات إماراتية وسعودية الجنسية، وجاءت "مجموعة منصور" في المركز الأول بثروة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار دولار.
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ولمزيد من المعلومات، تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل تصدر الشركات مصرية لقائمة فوربس 2020.
وتصدرت ثلاثة شركات مصرية القائمة وسط سيطرة شركات إماراتية وسعودية الجنسية، وجاءت "مجموعة منصور" في المركز الأول بثروة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
بقيمة 7 مليارات جنيه.. المركزي يطلق مبادرة لصالح شركات ضمان المخاطر
آخرها جوجل.. أبرز شركات التكنولوجيا العاملة على حماية خصوصية مستخدميها
ولمزيد من المعلومات، تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل تصدر الشركات مصرية لقائمة فوربس 2020.