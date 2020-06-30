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فيديوجراف.. 3 شركات مصرية تتصدر قائمة فوربس 2020

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:01 ص
تصنيف فوربس
تصنيف فوربس
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آلاء حسن
ضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2020، والتي أنشأتها عائلات في المنطقة العربية وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة.


وتصدرت ثلاثة شركات مصرية القائمة وسط سيطرة شركات إماراتية وسعودية الجنسية، وجاءت "مجموعة منصور" في  المركز الأول بثروة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار دولار.


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ولمزيد من المعلومات، تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل تصدر الشركات مصرية لقائمة فوربس 2020.

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