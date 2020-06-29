بملامح رقيقة .. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة في منزلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن رأيهم بإطلالتها من خلال تعليقاتهم على الصورة.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية فيما قامت برفع خصلات شعرها الامامية بطوق من القماش، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة للغاية.
وأكلمت ديميت اوزديمير إطلالتها بارتداء الاكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر مع قلادة بنفس اللون.
وأكلمت ديميت اوزديمير إطلالتها بارتداء الاكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر مع قلادة بنفس اللون.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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