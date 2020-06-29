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مندوب النيجر بمجلس الأمن: خلال أسبوعين نصل لحل نهائي لأزمة سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:48 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال مندوب النيجر بمجلس الأمن، أن دولته تسعى إلى إيجاد حل بين الدول الثلاث للمشاركة في نهر النيل؛ موضحا أن تصاعد التوتر ليس في مصلحة مصر والسودان وأثيوبيا

وأضاف خلال جلسة مناقشة السد الإثيوبي، أن يجب أن نبي على المفاوضات التي تمت في الماضي لكي نمضي في حل بين الدول الثلاث. 

وتابع مندوب النيجر:  نعول على جهود الماضي لنصل لحل هذه المسألة؛ لافتا أن المحادثات البناءة للاتحاد الافريقي سوف تسهم في إيجاد حلول .

ونوه، أنه خلال أسبوعين سوف نصل إلى حل نهائي؛ مرددا: «نعدم كافة المبادرة الإقليمية لإيجاد حلول وتفاهم بين الدول الثلاث». 
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