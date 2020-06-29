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محافظات

حفر 3 آبار لمياه الشرب في الوادي الجديد بتكلفة 9,9 ملايين جنيه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:46 م
ابار مياه الشرب
ابار مياه الشرب
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منصور ابوالعلمين
أعلن الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مشروع حفر 3 آبار جوفية لأغراض مياه الشرب في أنحاء الوادي الجديد .


أكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الانتهاء من حفر بئر جوفي بقرية بغداد بمركز باريس لخدمة سكان القرية بينما جرى تنفيذ نسبة 20 % من مشروع حفر بئر جوفي ثاني بقرية فلسطين بمركز الخارجة، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال حفر بئر جوفي ثالثة بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة لـ 20 %. 
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أضاف أيمن، أن تكلفة حفر الابار الثلاث 9.9 مليون جنيه، كما أن الجهاز سينتهي من مشروع حفر بئري مياه الشرب بمركزي الخارجة والفرافرة في شهر أغسطس المقبل، ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير بوزارة التنمية المحلية.

وكان جهاز تعمير الوادي الجديد، أعلن في أكتوبر 2019 عن الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز، ووزارة التنمية المحلية لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر في محافظة الوادي الجديد.
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