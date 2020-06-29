حفر 3 آبار لمياه الشرب في الوادي الجديد بتكلفة 9,9 ملايين جنيه

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مشروع حفر 3 آبار جوفية لأغراض مياه الشرب في أنحاء الوادي الجديد . أنحاء





أكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الانتهاء من حفر بئر جوفي بقرية بغداد بمركز باريس لخدمة سكان القرية بينما جرى تنفيذ نسبة 20 % من مشروع حفر بئر جوفي ثاني بقرية فلسطين بمركز الخارجة، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال حفر بئر جوفي ثالثة بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة لـ 20 %.

اقرا ايضا:





أضاف أيمن، أن تكلفة حفر الابار الثلاث 9.9 مليون جنيه، كما أن الجهاز سينتهي من مشروع حفر بئري مياه الشرب بمركزي الخارجة والفرافرة في شهر أغسطس المقبل، ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعمير بوزارة التنمية المحلية.



