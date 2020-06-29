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فن

يومكم جميل ..أحمد جمال فى إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وكتب أحمد معلقًا على صورته :"يومكم جميل "

و أعلن الفنان احمد جمال ظهوره غدًا في برنامج الحياه اليوم وكتب عبر الانستجرام : "انتظروني بكرة ان شاء اللة في لقاء عبر سكايب مع الاعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياه الساعه ٨:٣٠ مساء".

وحقق الفنان أحمد جمال، نجاحا كبيرا بأغنية "جيل بطل" حيث اقتربت من النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "يا صاحبي طمني عليك وعلي الحبايب والجيران .. مشتاق لصوتك ولعينيك وللشوارع والمكان .. وياجيل بطل شوف أيه حصل ما إحنا قابلنا حاجات كثير .. فيها خير وشر وأهو كله مر وبقي الصغير فيه الكبير".
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😘❤️ يومكم جميل

A post shared by Ahmed Gamal (@ahmedgamal) on

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