يومكم جميل ..أحمد جمال فى إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد

نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "





وكتب أحمد معلقًا على صورته :"يومكم جميل "





و أعلن الفنان احمد جمال ظهوره غدًا في برنامج الحياه اليوم وكتب عبر الانستجرام : "انتظروني بكرة ان شاء اللة في لقاء عبر سكايب مع الاعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياه الساعه ٨:٣٠ مساء".





وحقق الفنان أحمد جمال، نجاحا كبيرا بأغنية "جيل بطل" حيث اقتربت من النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".



