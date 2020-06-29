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مرأة

للوقاية من التسمم الشمسى .. صيدلى يشرح طريقة عمل صن بلوك بمكونات منزلية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:24 م
اسماء محمد
يعد التسمم الشمسى من المشكلات الشائعة فى فصل الصيف ويصاحبها طفح جلدي واحمرار وتحدث عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة التى تتسبب فى بعض المشكلات الاخرى مثل الاسمرار ويكون الحل الوحيد لها استخدام واقى الشمس المعروف بـ الصن بلوك لتجنب هذه المشكلات لكن ثمنه مرتفع جدا.

وقدم الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، خطوات عمل وصفة قادرة على الحماية من التسمم الشمسي وتعطى نتائج قوية فى الوقاية من أضرار الشمس فى الصيف مثل الصن بلوك بمكونات طبيعية بدلا من الأنواع باهظة الثمن.

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مكونات وصفة الصن بلوك:
2 ملعقة شمع العسل 
2 ملعقة زبدة الشيا 
معلقة اوكسيد الزنك 
كبسولة فيتامين a
كبسولة فيتامين e
طريقة عمل وصفة الصن بلوك
-بشر شمع العسل على الناحية التى تخرج قطع خشنة 
- نضع اناء على نار هادئة ثم نضع به القليل من الماء ونضع فيه اناء اخر فارغ يتحمل الحرارة لعمل حمام مائى.
-نضع بشر الشمع وزبدة الشيا على النار حتى تذوب تماما ونقلبهما جيدا 
-نخرجها من الحمام المائى ونضيف زيت جوز هند ثم الكبسولة ثم الاوكسيد نقلبهما جيدا فترة طويلة إلى أن تختلط المكونات بنسبة مائة فى المائة.

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