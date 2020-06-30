مستشار المفتي : سجدة الشكر غير مرتبطة بوقت وتجوز في أي حال

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سجدة الشكر غير مقيدة بوقت معين وإنما تجوز في أي وقت.





وأضاف، عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن سجدة الشكر تكون عند حصول نعمة أو دفع نقمة، منوها أن هذا هو حال المؤمن في حياته.





وتابع: ابن عطاء الله السكندري قال في هذه المسألة " ما من نفسه تتنفسه إلا ولله عليك منة فيه" منوها أن النفس في هذه الأونة ومع انتشار فيروس كورونا وهو نعمة كبيرة من الله علينا.





ونصح مستشار المفتي بأن يستحضر الإنسان النعمة عند سجود الشكر ، وكذلك استحضار كم رفع عنه من بلايا وأمور عظام.