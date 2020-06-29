AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري: مدربو الدوري رفضوا مقترحين لـ اتحاد الكرة بخصوص استئناف النشاط .. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:53 م
طارق العشري
طارق العشري
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن تفاصيل جلسة مدربي أندية الفرق المصري مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مشددا على أن الجلسة كانت مثمرة للغاية. 

وأكد طارق العشري في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 "، أن المدربين ناقشوا مع اللجنة إمكانية بدء موسم جديد والغاء الموسم الجاري، ولكن اللجنة تمسكت باستئناف البطولة، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يبدأ دوري جديد حتى يتمكن كل فريق من الإعداد الجيد للبطولة الجديدة.

وأضاف طارق العشري أن اتحاد الكرة اقترح أن تكون فترة الإعداد لمدة 30 يوما، ولكن المدربين رفضوا الأمر بشدة، وطالبوا أن تكون فترة الاعدادا أطول، حيث إن التوقف دام لأكثر من 3 أشهر دون أي نشاط رياضي، مشددا على أن التدريب يجب أن يكون تحت اعين المدربين  لأن التدريب في المنزل لا يثمن ولايغني من جوع.


وأضاف أن اتحاد الكرة اقترح أن تقام المباريات كل 3 أيام، ولكن تم رفض الأمر تماما، حيث إن التوقف كان لفترة طويلة، لذلك ضغط المباريات سيتسبب في اصابات عديدة بين اللاعبين.

وأكمل أنه تم الاتفاق على بدء فترة الاعداد يوم 1 يوليو وانطلاق الدوري يوم 15 أغسطس المقبل وخوض المباريات كل 4 أيام لفترة حتى يعود اللاعبين لـ "فورمة" المباريات ثم تقام كل 3 أيام.

وعن امكانية رحيل محمود وادي او كريم العراقي فأكد ان النادي لم يتلق اي عروض لرحيل اللاعبين مشددا أن الأمر مرفوض تماما، حيث إن القيد مغلق بالنسبة للنادي لذلك يستجيل التفريط في أي من قوام الفريق الأساسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مرشحين لقيادة منتخب الإمارات

من بينها ضغط المباريات.. 4 أسباب تعزز إعلان إلغاء الدوري قبل اجتماع الأندية واللجنة الخماسية

كارت أحمر .. رياضة البرلمان تطالب بتأجيل عودة الدوري المصري.. ونواب: خطر على مناعة اللاعبين وميزانية الدولة في ظل كورونا

طلبنا معرفة موعد استكمال الدوري.. فتح الله: جلسة مدربي الأندية مع اتحاد الكرة كانت مهمة

حلمي طولان: اجتماع الخماسية مع الأندية أسفر عن عودة الدوري 15 أغسطس

4 اسابيع فقط .. مدربو الاندية يطالبون الجبلاية بـ 45 يوم إعداد وسيد عبدالحفيظ يرفض

ترشيحاتنا

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تعلن وفاة رئيس لجنة ونقل طالب و10 مراقبين للمستشفى

سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية "التخابر مع داعش ليبيا" لـ 13 يوليو

مفاجأة.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنا

بفارق 21 مليونا.. الأهلي الأول والزمالك وصيفا كأكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على السوشيال ميديا في 2020

إثيوبيا تناقض نفسها: سد النهضة لا يمثل تهديدا أمنيا أو ضررا لـ مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر