طارق العشري: مدربو الدوري رفضوا مقترحين لـ اتحاد الكرة بخصوص استئناف النشاط .. فيديو





وأكد طارق العشري في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 "، أن المدربين ناقشوا مع اللجنة إمكانية بدء موسم جديد والغاء الموسم الجاري، ولكن اللجنة تمسكت باستئناف البطولة، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يبدأ دوري جديد حتى يتمكن كل فريق من الإعداد الجيد للبطولة الجديدة.





وأضاف طارق العشري أن اتحاد الكرة اقترح أن تكون فترة الإعداد لمدة 30 يوما، ولكن المدربين رفضوا الأمر بشدة، وطالبوا أن تكون فترة الاعدادا أطول، حيث إن التوقف دام لأكثر من 3 أشهر دون أي نشاط رياضي، مشددا على أن التدريب يجب أن يكون تحت اعين المدربين لأن التدريب في المنزل لا يثمن ولايغني من جوع.









وأضاف أن اتحاد الكرة اقترح أن تقام المباريات كل 3 أيام، ولكن تم رفض الأمر تماما، حيث إن التوقف كان لفترة طويلة، لذلك ضغط المباريات سيتسبب في اصابات عديدة بين اللاعبين.





وأكمل أنه تم الاتفاق على بدء فترة الاعداد يوم 1 يوليو وانطلاق الدوري يوم 15 أغسطس المقبل وخوض المباريات كل 4 أيام لفترة حتى يعود اللاعبين لـ "فورمة" المباريات ثم تقام كل 3 أيام.





وعن امكانية رحيل محمود وادي او كريم العراقي فأكد ان النادي لم يتلق اي عروض لرحيل اللاعبين مشددا أن الأمر مرفوض تماما، حيث إن القيد مغلق بالنسبة للنادي لذلك يستجيل التفريط في أي من قوام الفريق الأساسي.