مفتي الجمهورية: 30 يونيو يوم تاريخي.. والخطاب الديني تعافى من الازدواجية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن 30 يونيو يوم تاريخي وعادت فيه مصر إلى وضعها الطبيعي بعد ان اختطفت لمدة عام من قبل الإخوان .









وأضاف شوقي علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" اعتلى منبر الخطاب الديني في هذه الفترة ازدواجية وترسيخ ازدواجية غير مرضية للفهم الصحيح للدين الإسلامي ".









وتابع:" الأزهر رفض الفكر المزدوج عن الفكر الديني"، مضيفا:" الجيش المصري وقف مع إرادة الشعب المصري في 30 يونيو ".









وأكمل شوقي علام :" الخطاب الديني تعافى من الازدواجية وبدأنا على الطريق الصحيح بعد ثورة 30 يونيو وعادت الثقة إلى المؤسسات الدينية".









ولفت المفتي :" هناك هجمة تكفيرية شديدة تكفر الجميع، وهناك سهولة إطلاق كلمة كافر على الإنسان ولكنها كلمة خطيرة جدا في مفهومنا للإسلام".