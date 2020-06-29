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مفتي الجمهورية: 30 يونيو يوم تاريخي.. والخطاب الديني تعافى من الازدواجية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:43 م
شوقي علام
شوقي علام
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هاني حسين
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن 30 يونيو يوم تاريخي وعادت فيه مصر إلى وضعها الطبيعي بعد ان اختطفت لمدة عام من قبل الإخوان .


وأضاف شوقي علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" اعتلى منبر الخطاب الديني  في هذه الفترة  ازدواجية وترسيخ ازدواجية غير مرضية للفهم الصحيح للدين الإسلامي ".


وتابع:"  الأزهر رفض الفكر المزدوج عن الفكر الديني"، مضيفا:"  الجيش المصري وقف مع إرادة الشعب المصري في 30 يونيو ".


وأكمل شوقي علام :"  الخطاب الديني تعافى من الازدواجية وبدأنا على الطريق الصحيح بعد ثورة 30 يونيو وعادت الثقة إلى المؤسسات الدينية".


ولفت المفتي :" هناك هجمة تكفيرية شديدة تكفر الجميع، وهناك سهولة إطلاق كلمة كافر على الإنسان ولكنها كلمة خطيرة جدا في مفهومنا للإسلام".
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