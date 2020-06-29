اتحاد الكرة: حالات كورونا المكتشفة فى أندية الدوري بسيطة..فيديو

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه قبل التجمع لاستئناف الدوري المصري سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين.





وقال سلطان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "متابعة اللاعبين الطبية في الفترة المقبلة ستكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التي تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط".





وأضاف: "من الطبيعي ظهور حالات كورونا فى الأندية سواء فى المسحة الطبية الأولي أو الثانية، واللجنة الطبية توصي بمسحة أسبوعية خلال فترة تدريبات الفريق، ومسحة قبل كل مباراة في بطولة الدوري".





وأعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري وجود حالة إيجابية واحدة بين صفوف الفريق مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المسحة الثانية يوم السبت الماضي.





يذكر أن اتحاد الكرة ، حدد مطلع شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري.