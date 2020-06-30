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رياضة

اللاعب أخطأ بشدة.. عبد الحميد حسن: الأهلي لم يتعامل باحترافية مع حسام عاشور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:21 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
علق عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن توجيه الشكر لحسام عاشور، لاعب وقائد وسط القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يتعامل مع حسام عاشور باحترافية في بداية الأمر ولكن اللاعب أخطأ بعد ذلك".

وأوضح : "عاشور أخطأ والمجلس طبق مبادئ النادي بتوجيه الشكر له بعد الفيديوهات".

على جانب آخر، استطرد ميدو: "استغربت من عدم تواصل اي عضو معي خلال وعكتي الصحية الأخيرة وكنت ادعم المجلس مؤخرا، ولم أحسم موقفي بشأن دعم مجلس الخطيب أو المنافس له حتى الآن".
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