هاني سويلم: مندوب إثيوبيا أعلن عن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور هاني سويلم مدير قسم هندسة المياه بجامعة أخن الألمانية, إن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها المائية علي نهر النيل.

وأضاف الدكتور هاني سويلم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي, والمذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن وزير الخارجية سامح شكري عرض قضية أزمة سد النهضة بحرفية شديدة وقم دلائل هامة.

وتابع مدير قسم هندسة المياة بجامعة أخن الالمانية, أن حصة الفرد الاثيوبي من مياة نهر النيل تكون ضعف حصة الفرد المصري في السنة.

وأوضح الدكتور هاني سويلم, أن اليوم ولاول مرة تعلن أثيوبيا عن نيتها في بالاحتفاظ بمياه نهر النيل، وهذا ظهر في كلمة المندوب الاثيوبي في جلسة مجلس الأمن.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري وجه رسائل قوية جدا أمام مجلس الأمن بخصوص أزمة ملف سد النهضة.