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مرأة

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:25 ص
نور
نور
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صورا جديدة للفنانة نور اللبنانية خلال تألقها بإطلالات جذابة وأنيقة فى احدث جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات.

خطفت نور الأنظار فى الصور بإطلالتين، حيث ارتدت بنطلون و سترة و جاكيت باللون الأبيض مما منحها إطلالة كلاسيك أنيقة و تزينت ببعض المجوهرات التى زادت من جاذبيتها.

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بينما تألقت بملابس كاجوال و عصرية فى إطلالتها الثانية، وارتدت قميص جينز فاتح مع بنطلون من نفس القماشة ولكن باللون الغامق، ولم تتكلف فى هذه الإطلالة بأرتداء الإكسسوارات و لكنها أكتفت برابطة العنق فقط.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نور على تسريحات الشعر البسيطة، واختارت مكياج ناعما مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
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