سامح شكري يبعث 39 رسالة قوية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. شاهد





وبعث سامح شكري برسائل قوية أمام مجلس الأمن بشأن السد الأثيوبي ، محذرا من أن عدم اتخاذ اي خطوات أحادية تعرض الدول الاخرى للضرر، وهدفنا من المفاوضات هو الوصول لاتفاق منصف وعادل، لذلك على مجلس الأمن التشجيع على التفاوض بنوايا حسنة، مضيفا أن التفاوض استمر لأكثر من 10 سنوات واحترمنا كل النتائج التي توصلنا إليها من أجل الحفاظ على العلاقة بيننا.





ونستعرض لكم أبرز وأهم الرسائل التي صرح بها وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة بحضور مندوب إثيوبيا والسودان:





- إقامة إثيوبيا سدا على نهر النيل يهدد مصر

- الحفاظ على حق البقاء ليس اختيارا

- العودة دون اتفاق له تبعات على 100 مليون مصري

- مجلس الأمن عليه أن يتطلع بالمسئولية لحل أزمة سد النهضة

- بناء السد قد يؤدي إلى تهديدات جمة دون التنسيق مع دول المصب

- لا يمكن تشغيل السد بشكل منفرد من جانب إثيوبيا لان الأمر مشترك

- إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن جاء بعد الوصول الي طريق مسدود

- مجلس الأمن لابد أن يتحرك بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد اثيوبيا

- دعم التواصل الي إتفاق بشأن سد إثيوبيا من شانه أن يزيد النزاعات في المنطقة

- لدينا الثقة أن العودة للتفاوض يساهم في التواصل الي اتفاق عادل

- أي إتفاق ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي بشأن سد النهضة

- تشغيل إثيوبيا لسد النهضة بشكل أحادي تهديدا كبيرا للمنطقة

-لا يمكن التهاون بحياة المصرييين في قضية مثل سد النهضة

- مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع

- مصر ستعمل على حفظ المصالح الحيوية لشعبها

- سد النهضة يهدد حياة الملايين في مصر والسودان

- على مجلس الأمن وقف اي إجراء إحداي من جانب أثيوبيا

- لابد من الامتناع عن اي إجراء أحادي بشأن سد إثيوبيا

- قضية سد إثيوبيا من شأنها أن تقوض الأمن والسلم الدوليين

- إعلان المبادئ حول سد النهضة هو اتفاق دولي

- أي إجراء أحادي بشأن سد إثيوبيا سكيون له نتائج كارثية

- هدفنا من المفاوضات هو الوصول لاتفاق منصف وعادل

- على مجلس الأمن التشجيع على التفاوض بنوايا حسنة

- عدم اتخاذ اي خطوات احادية تعرص الدول الاخرى للضرر

- بلادنا الأكثر شحا في المياة

- لا نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي

- موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الأضرار بالاخريين

- نؤمن بان التواصل الي اتفاق قبل ملء سد إثيوبيا ضروري جدا كي نتجنب الاضرار بالملايين من الناس

- نهدف من خلال المفاوضات تقليل مخاطر السد على مصر والسودان

- مصر انخرطت على مدار عقد كامل في المفاوضات بشكل ايجابي

- شاركنا في مفاوضات شاقة بشأن سد إثيوبيا بحسن النية لحفظ حقوق الدول الثلاث

- لجأنا لمجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة

- نهر النيل ليس حكرا ولا ملكية خاصة لاي دولة

- نحن جميعا مرتبطين بمجتمع واحد ومصير مشترك

- يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا

- إثيوبيا لديها أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنويا من المياة بالاضافة الي أحواض 11 نهرا أخر

- عقدنا عددا لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية للوزراء بالاضافة الي لقاءات عددية لوزراء الخارجية للاحاطة بالدعم السياسي

- لتخطي كل العقبات أبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015 اتفاق اعلان المبادئ حول السد الاثيوبي

- مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشح المائي وفقا للمعايير الدولية.