اتفاق عادل وشامل.. ممثل السودان في مجلس الأمن: تحدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر

قال ممثل السودان في مجلس الأمن إننا " تحدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر على أية دولة مستفيدة من نهر النيل ".
وأضاف ممثل السودان في كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، :" نسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول ملف سد النهضة".
وتابع:" السودان يؤمن بأن الوصول إلى اتفاق من خلال الالتزام بقواعد المجتمع الدولي من أجل مصلحة الدول الثلاث والافراد ".
وأكمل:" يجب الاتفاق حول نقاط الخلاف، واستمرار عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان ".
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