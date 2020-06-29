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اتفاق عادل وشامل.. ممثل السودان في مجلس الأمن: تحدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال ممثل السودان في مجلس الأمن إننا " تحدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر على أية دولة مستفيدة من نهر النيل ".


وأضاف ممثل السودان في كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، :"   نسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول ملف سد النهضة".

وتابع:"  السودان يؤمن بأن الوصول إلى اتفاق من خلال الالتزام بقواعد المجتمع الدولي من أجل مصلحة الدول الثلاث والافراد ".


وأكمل:" يجب الاتفاق حول نقاط الخلاف، واستمرار عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان ".

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