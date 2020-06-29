اتفاق عادل وشامل.. ممثل السودان في مجلس الأمن: تحدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر

تحدثنا عن الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر على أية دولة مستفيدة من نهر النيل ". قال ممثل السودان في مجلس الأمن إننا "









نسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل وعادل حول ملف سد النهضة". وأضاف ممثل السودان في كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة ، :"إلىإلى





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وتابع:" السودان يؤمن بأن الوصول إلى اتفاق من خلال الالتزام بقواعد المجتمع الدولي من أجل مصلحة الدول الثلاث والافراد ".









وأكمل:" يجب الاتفاق حول نقاط الخلاف، واستمرار عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان ".

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