المالية: توقعات النمو الاقتصادي كانت بزيادة 6% لولا أزمة كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أزمة فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم، مشيرا إلى أن كان من المتوقع زيادة النمو الاقتصادي 6% لولا أزمة كورونا.





وأضاف معيط ، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء الاثنين، أن استمرار عملية الإغلاق لسنة؛ يسبب توابع كبيرة على الدولة ويسبب مجاعة، متابعا أن مصر تسير بسرعة كبيرة في مجال النمو والتنمية.





وأكد الوزير، أنه تم إنفاق 650 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء وشبكات، متابعا أن تقارير صندوق النقد الدولي مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.





وفي السياق نفسه أشار الوزير، إلى أنه أنفقنا 61 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس لمجابهة أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بحكمة عالية.







