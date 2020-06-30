AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المالية: توقعات النمو الاقتصادي كانت بزيادة 6% لولا أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أزمة فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم، مشيرا إلى أن كان من المتوقع زيادة النمو الاقتصادي 6% لولا أزمة كورونا.

وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء الاثنين، أن استمرار عملية الإغلاق لسنة؛ يسبب توابع كبيرة على الدولة ويسبب مجاعة، متابعا أن مصر تسير بسرعة كبيرة في مجال النمو والتنمية.

وأكد الوزير، أنه تم إنفاق 650 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء وشبكات، متابعا أن تقارير صندوق النقد الدولي مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.

وفي السياق نفسه أشار الوزير، إلى أنه أنفقنا 61 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس لمجابهة أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بحكمة عالية.
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية بالبرلمان: 40 مليار دولار احتياطي مصر من النقد الأجنبي حاليًا

وزير المالية: محادثتنا مع صندوق النقد تستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى

نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد انتهاء فترة الحظر وعودة فتح مجالات العمل.. البنك المركزي: لدينا احتياطات تتحمل صدمات كورونا 24 شهرا

اقتصادنا امتص جزءًا من صدمة كورونا.. وزير المالية: مصر حصلت على 2.8 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي

السيسي حريص على متابعة الأوضاع.. وزير المالية: المؤسسات المالية الدولية تشيد بالانضباط المالي في مصر

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

ترشيحاتنا

مندوب السودان: ملء سد النهضة يجب أن يتم من خلال المفاوضات الثلاثية

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في 3 آلاف سيارة جديدة بالكويت

الصحة: زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام مؤشر على التعافي من الفيروس

دعت على زوجها فمات.. قصة سعودية حذر من فعلتها هيئة كبار العلماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وكلاسيك.. نور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة