وزير المالية: الوضع سيكون قاسيا جدا إذا لم يتوفر لقاح لـ كورونا.. فيديو

العالم لا يستطيع الصبر على الإغلاق التام بسبب جائحة فيروس كورونا، وبدأت تخرج المظاهرات والاحتجاجات اعتراضا على قرارات الغلق الكامل، حتى في ظل انتشار فيروس كورونا والدولة وضعت كل هذا في عين الاعتبار. قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن الحكومة كانت تعلم أن





وأضاف " معيط " خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" أن نتائج الإصلاح الاقتصادي كانت سبب في صمودنا أمام أزمة كورونا، موضحا أن هناك دول أغلقت بسبب أزمة كورونا وأوقفت الاستيراد والتصدير وبالتالي الإقتصاد كان وضعه سيئ بسبب تأثره بالتوقف.





وأشار إلى أن إذا لم نجد لقاح لفيروس كورونا سيكون الوضع قاسيا جدا لانه لا يوجد اقتصاد يتحمل كل هذه التداعيات، كما ان العالم الآن يتعايش مع كورونا، منوها إلى أنه لابد ان نتعامل مع الازمة دون ان نفقد المسار.





ونوه إلى أن العالم كله أقلع عن دعم المحروقات وهناك من فرض الضرائب عليها، موضحا أن الرئيس السيسي مهتم بالمواطن المصري وتخفيف العبء عنه خلال أزمة فيروس كورونا، موضحا أن الدولة عملت على مساندة العمالة وأصحاب المهن غير المنتظمة.



