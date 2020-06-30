بإطلالة جديدة.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير





وظهرت رانيا بإطلالة مثيرة بفستان قصير، مكشوف الصدر باللون الأسود ومنقوش بالورد الاحمر ، ونسقت علي إطلالاتها قبعة سوداء واعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت بأنسدال شعرها تحت الشابوه ممع نظارة شمس سوداء.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا مكياج مناسب إطلالاتها بأحمر شفاة بنفس لون الورد بالفستان باللون الاحمر ، مع تنسيق حواجبها .





والتقطت الصور بالفستان وسط حديقة بعدة لقطات وهي تمسك بحف الفستان وأخري وهي تلتقط الصورة أثناء التفافها بالفستان .





وكانت رانيا أثارت الجدل مؤخرا بسبب صورها علي البحر بالكاش مايوه .