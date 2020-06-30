من بينها الموازنة المالية الجديدة.. 6 ملفات على طاولة مجلس الأهلي اليوم

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا هامًا بعد قليل لبحث العديد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء.





ويناقش المجلس 6 ملفات في إجتماع مزدحم للغاية حيث سيكون أولها سيتم وضع التصور النهائي لجراج مقر مدينة نصر الذي سيتم إنشائه.





كما سيناقش المجلس ملف الموازنة المالية الجديدة والملف الثالث هو اعتماد تصور إدارة التسويق برئاسة امير توفيق حول المشروعات الإستثمارية الجديدة.





كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تصور النشاط الرياضي الذي تقدم به مديرا لإدارة رؤوف عبدالقادر حول الإعتمادات المالية للموسم المقبل ، والأمر الخامس هو حسم تجديد عقود مدربي الفرق الرياضية التي أنتهت في 30 مايو الماضي.



