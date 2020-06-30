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حوادث

من أين لك هذا.. رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد: بتعلم بنتك فى أمريكا إزاى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:43 م
لينا جمال عيد
لينا جمال عيد
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مصطفى رماح
هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عيد بعد نشره تهنئة لابنته بعد نجاحها فى الدراسة فى أمريكا، حيث هاجموه رواد السوشيال ميديا لادعائه الوطنية وفى نفس الوقت يعلم ابنته فى الخارج.

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "تهنئة واجبة إلى مستر جمال عيد والعائلة الكريمة بمناسبة نجاح الأستاذة الفاضلة كريمته / لينا التي تدرس في أمريكا وحصولها على ۱۰۳ %".

وأضاف: "سؤال واجب؟ ليه سيادتك مش بتعلمها في مصر زي مخاليق ربنا ولا يمكن الدراسة في مصر مش قد المقام، هو فجأة الساري المناضل عنده فلوس يعلم بنته خارج البلاد؟".

وقال فى تعليق آخر: "یا مسٹر جمال من أين لك هذا؟ كان زمان فيه حاجة اسمها المدعى الاشتراكي ولما نعرف أن فيه حد ظهرت عليه ملامح الثراء غير المبرر كان بيستدعى ويحقق معه حتى يثبت من أين لك هذا".

وقال آخر: "إحنا جماهير الشعب المصرى بنهنيك يا مستر جمال مرتين.. الأولى بنجاح السنيورة والثانية بأن أخيرا الشيك وصل.. ثاني حاجة ياريت نحاسب على كلامك لأن الجو في مصر مش كئيب زي ما بتدعى لأن الكآبة سببها أنت وأمثالك ياريت نخلص منك ومن أمثالك ويتلم شملك على باقي المطاريد بهى الدين حسن وعمرو واكد وباقي الشلة معلش سؤال ثانی با مستر جيمي؟ هو باقي أولاد سيادتك بيدرسوا فين ولا كلهم في أمريكا زی لینا.. طيب ولو كانوا في أمريكا سيادتك بتصرف عليهم منين؟"
من أين لك هذا.. رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد: بتعلم بنتك فى أمريكا إزاى
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