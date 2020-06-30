أهم الأخبار.. مقتل إرهابيين في سيناء.. بدء استخدام ريمديسفير لعلاج كورونا.. الكمامات على بطاقات التموين أول يوليو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





التاريخ سيتوقف أمام ثورة 30 يونيو كثيرا..السيسي: نحن أمة صنعت التاريخ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف.. مزيد من التفاصيل هنا





قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.. مزيد من التفاصيل هنا





اختياريا.. التموين: طرح الكمامات على البطاقات التموينية أول يوليو

أعلنت وزارة التموين أنه تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين. يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين.. مزيد من التفاصيل هنا





وفق ضوابط يحددها الأطباء..وزيرة الصحة: بدء استخدام عقار ريمديسفير لعلاج بعض حالات كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة.. مزيد من التفاصيل هنا





العظمى بالقاهرة 35 .. الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.. مزيد من التفاصيل هنا





وفاة والد المخرج ياسر سامي

أعلن الشاعر الغنائي أحمد المالكي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة حماه - المخرج الكبير محمد سامي، ووالد المخرج ياسر سامي. وكتب احمد المالكي، في منشوره عبر فيسبوك: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. مزيد من التفاصيل هنا





مندوب فرنسا بمجلس الأمن: الاتحاد الإفريقي عليه جزء كبير في إعادة مفاوضات سد النهضة

أكد مندوب فرنسا لدي مجلس الأمن الدولي أن الاتحاد الأفريقي يقع على عاتقه جزء كبير في إعادة مواصلة المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، داعيا إلى احترام إعلان المبادىء الذي جرى التوافق عليه والموقع عام 2015 بشأن السد.. مزيد من التفاصيل هنا





مركز روسي: اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا في البلاد

أعلن مركز (فيكتور) الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات، اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس (كورونا) المستجد في روسيا، منذ ظهور أول المصابين بالفيروس. وقال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف.. مزيد من التفاصيل هنا



