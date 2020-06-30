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رياضة

2021 عام تنظيم البطولات بمصر.. وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحادات الألعاب للأحداث العالمية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:54 م
أجتماع وزير الشباب
أجتماع وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري الجمباز لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفني في يونيو 2021.

واستعرض الاجتماع كافة التجهيزات اللوجستية والإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد المصري للجمباز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة مصر لبطولة العالم، للخروج بتنظيمها في أفضل صورة. 

كما تطرق اللقاء للحديث عن ما تم الانتهاء منه على صعيد توفير أجهزة حديثة لاتحاد الجمباز بدعم من وزارة الشباب والرياضة ليضع الاتحاد المصري على الخريطة العالمية لاستضافة البطولات الدولية للجمباز. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي ،خلال الاجتماع، على حرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تقديم كل الدعم للمنظومة الرياضية المصرية بما يمكنها من استضافة مختلف البطولات العالمية ليضع مصر دائما فى صدارة المشهد الرياضى العالمي، مشيرا أن الاستعدادات الخاصة باستضافة مونديال اليد يناير 2021 تتم على قدم وساق مع دعم الوزارة  ومتابعاتها بالتنسيق مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية للتأكيد على جاهزية كافة المتطلبات التي تحقق النجاح لاستضافة مصر لمختلف البطولات العالمية والإفريقية.

ولفت الوزير، إلى أهمية تطوير رياضة الجمباز والعمل على نشرها بشكل أكبر بالتعاون مع اتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد الجمباز بجهود وزير الشباب والرياضة، وحرصه على تطوير المنظومة الرياضية ودعم الاتحادات الرياضية، لافتًا إلى أهمية الأجهزة الحديثة التي حرصت الوزارة على توفيرها لاتحاد الجمباز والتي تعد عاملا قويا يضاف إلى المقومات التي تمتلكها مصر عند التقدم لاستضافة البطولات الدولية للجمباز.
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