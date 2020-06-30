كريم نجار: قطاع السيارات في هبوط مستمر منذ كورونا.. ولن يتعافى سريعا

وفي ظل ما تشهده مصر اليوم من احتفالات هامة بمناسبة مرور 7 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو.





وكشفت المصرية أوتوموتيف عن الازدهار الذي شهده قطاع السيارات المصري بعدما ألقت ثورة 30 يوليو بظلالها على جميع ركائز الاقتصاد وأهمها سوق السيارات، بالإضافة إلى تبعات فيروس كورونا وتأثيره على القطاع.





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وصرح رجل الأعمال المصري «كريم نجار» رئيس المصرية وأوتوموتيف لموقع «صدى البلد» بأن "قطاع السيارات في هبوط مستمر منذ فاجعة كورونا ولن يتعافي قبل نهاية السنة على أقل تقدير".





وأكد نجار على أن الاقتصاد المصري شهد "نموًا في معدلات كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي السلطة لم نشهدها في البلاد من قبل أدى إلى نمو سوق السيارات وانتعاشه".





كما أن "الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الاوروبي أدى إلى مصداقية الدولة الممثلة في رئيس البلاد وكان هذا شيئًا جديدًا لم يحدث من قبل".