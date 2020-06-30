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أخبار العالم

لوحت بورقة اللاجئين مجددا.. تركيا تهاجم فرنسا بسبب ليبيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:17 م
ماكرون وأردوغان
ماكرون وأردوغان
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قسم الخارجي
عادت وجددت حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان مهاجمتها لأوروبا و فرنسا، مؤكدة رفضها لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وهاجمت تركيا فرنسا ووصفت موقفها في ليبيا بـ"المدمر"، بينما اتهم الرئيس الفرنسي  تركيا باستيراد متطرفين على نطاق واسع إلى ليبيا ، واصفا تدخل أنقرة بأنه "إجرامي".

توترت العلاقات بين فرنسا وتركيا في الأسابيع الأخيرة بسبب ليبيا وشمال سوريا والتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تدخلت تركيا بشكل مرفوض في الأسابيع الأخيرة في ليبيا ، حيث قدمت الدعم الجوي والأسلحة والمقاتلين لحكومة طرابلس.

وفي تكرارٍ لما سبق واستخدمته تركيا خلال السنوات الماضية، لوحت تركيا بورقة اللاجئين السوريين، أمام الاتحاد الأوروبي.

وقال  وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو  خلال مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا ، أن أوروبا لم تفي بتعهداتها بشأن اللاجئين السوريين، وإعادة توطينهم.

وكان ملف اللاجئين السوريين أثار في مارس الماضي توترًا كبيرا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، الذي اتهمها بابتزازه، مؤكدًا في حينه أن تركيا تستخدم تلك الورقة من أجل ابتزاز الدول الأوروبية، وتحقيق أغراض سياسية، وذلك، بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببحر من اللاجئين باتجاه أوروبا.
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