اليونان تعيد فتح الحدود البرية مع تركيا رغم كورونا والتوترات المتصاعدة

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ، ستيليوس بيتاس، عن أنه اعتبارًا من غدٍ 1 يونيو سيتم إعادة فتح معبر قسطنطين عند الحدود اليونانية التركية في إفروس، حيث يخرج البلد من الإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا





ومن المقرر أن يتم فتح المعابر الحدودية في افزوني و كاكافيا وكريستلوبيجي و بروماشوناز و نيامفيا و كيبي، وفقًا لتقرير نشر في جريك سيتي تايمز.









ويأتي قرار إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين على الرغم من التوترات التي لا هوادة فيها مع تركيا بشأن قضية المهاجرين المثيرة للجدل.





وتسلط الخطوة الضوء على استعداد اليونان لاستئناف صناعة السياحة ، وتتزامن مع استئناف الرحلات الجوية من عدة دول ، ومع ذلك ، لا تزال الرحلات المباشرة من بريطانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشمال مقدونيا معلقة.



