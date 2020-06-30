محمد زكى: 30 يونيو ثورة شعبية رشيدة هزمت الفوضى الخلاقة.. فيديو

قال اللواء محمد زكى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن ثورة 30 يونيو جعلت حركة المصرى فى الشارع توقف ما يطلق عليه سياسة الشرق الاوسط وجمدت تطبيق الفوضى الخلاقة داخل مصر من خلال نشاط مصرى شعبى صميم .
وأضاف اللواء محمد زكى خلال حواره فى تغطية خاصة على فضائية " المحور " ، مع الاعلامية نيفين سليم ، أن قبل ثورة 30 يونيو كان هناك تيار اخوانى يتخذ من الأوضاع القانونية ساترا لأخفاء نشاطه واهدافه .
وأشار مساعد وزير الخارجية الاسبق ، الى ان كل ما هو فى العالم المدنى يمكن اختراقه نتيجة عوامل متعددة ، والاخوان قاموا بذلك الاختراق من خلال وضع أشخاص ليست على المستوى المؤهل للإدارة .
وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق ، ان 30 يونيو جاءت لتعبر عن إنسان قرأ مستقبله و بدأ يتعرف على معنى كلمة ثورة ويهدف الى تغيير النظام من خلال عمل سلمى .
واكد مساعد وزير الخارجية الاسبق ، ان الذى شارك ونزل فى ثورة 30 يونيو ينطيق عليه الإنسان العاقل الرشيد الذى يرغب فى مستقبل آمن للأجيال الجديدة .