محمد زكى: 30 يونيو ثورة شعبية رشيدة هزمت الفوضى الخلاقة.. فيديو





وأضاف اللواء محمد زكى خلال حواره فى تغطية خاصة على فضائية " المحور " ، مع الاعلامية نيفين سليم ، أن قبل ثورة 30 يونيو كان هناك تيار اخوانى يتخذ من الأوضاع القانونية ساترا لأخفاء نشاطه واهدافه .





وأشار مساعد وزير الخارجية الاسبق ، الى ان كل ما هو فى العالم المدنى يمكن اختراقه نتيجة عوامل متعددة ، والاخوان قاموا بذلك الاختراق من خلال وضع أشخاص ليست على المستوى المؤهل للإدارة .





مساعد وزير الخارجية الاسبق ، ان 30 يونيو جاءت لتعبر عن إنسان قرأ مستقبله و بدأ يتعرف على معنى كلمة ثورة ويهدف الى تغيير النظام من خلال عمل سلمى . وتابعإنسان



