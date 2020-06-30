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محمد زكى: 30 يونيو ثورة شعبية رشيدة هزمت الفوضى الخلاقة.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:54 م
اللواء محمد زكى
اللواء محمد زكى
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ريهام فيكتور
قال اللواء محمد زكى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن ثورة 30 يونيو جعلت حركة المصرى فى الشارع توقف ما يطلق عليه سياسة الشرق الاوسط وجمدت تطبيق الفوضى الخلاقة داخل مصر من خلال نشاط مصرى شعبى صميم .

وأضاف اللواء محمد زكى  خلال حواره فى تغطية خاصة على فضائية " المحور " ، مع الاعلامية نيفين سليم ، أن قبل ثورة 30 يونيو كان هناك تيار اخوانى يتخذ من الأوضاع القانونية ساترا لأخفاء نشاطه واهدافه .

وأشار مساعد وزير الخارجية الاسبق ، الى ان كل ما هو فى العالم المدنى يمكن اختراقه نتيجة عوامل متعددة ، والاخوان قاموا بذلك الاختراق من خلال  وضع أشخاص ليست على المستوى المؤهل للإدارة .

وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق ، ان 30 يونيو  جاءت لتعبر عن إنسان قرأ مستقبله و بدأ يتعرف على معنى كلمة ثورة ويهدف الى تغيير النظام من خلال عمل سلمى .

واكد مساعد وزير الخارجية الاسبق ، ان الذى شارك ونزل فى ثورة 30 يونيو ينطيق عليه الإنسان العاقل الرشيد الذى يرغب فى مستقبل آمن للأجيال الجديدة .
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