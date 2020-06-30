مستشار ترامب يتراجع.. فوتشي: لا ضمان لإنتاج أمريكا لقاح آمن وفعال لـ كورونا

يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" جلسة استماع بشأن استجابة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتقدم الذي حققته الولايات المتحدة بشأن عملية إعادة الفتح وإزالة الإغلاق، في الوقت الذي قامت فيه 16 ولاية على الأقل بوقف عملية الفتح بسبب زيادة الإصابات.





و"بحسب "سي إن إن"، قال أنتونسي فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار ترامب إنه لا يوجد ضمان بأن الولايات المتحدة ستطور لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، لكن الخبراء يأملون، ما يخالف تصريحه السابق بأن لقاح كورونا بات مسألة وقت فقط.





وأضاف أنه من المهم للغاية توفير اللقاحات الآمنة والفعالة للجميع في هذا البلد.





وتابع:"لكننا متفائلون بحذر، بالنظر إلى البيانات الحيوانية والبيانات الأولية، أننا على الأقل سنعرف مدى الفعالية في وقت ما في فصل الشتاء وأوائل العام القادم.





وقال إن الخبراء يأملون ويطمحون في أن تكون الجرعات متاحة للجمهور بحلول العام المقبل.



