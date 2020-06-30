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رياضة

الأهلي يرفض تجديد تعاقد المدرب الأجنبي لكرة اليد..وطارق محروس الأقرب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وجه مجلس ادارة النادي الأهلي  الشكر لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية.

وكلف مجلس إدارة النادي  الأهلي عقب اجتماع اليوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد.

وكلف محمود الخطيب مدير النشاط الرياضي بعرض المنلف كاملا على مجلس الادارة في الاجتماع المقبل.

وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع اللعبات.

وكشفت مصادر خاصة أن طارق محروس المدير الفني السابق للأهلي هو الاقرب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في بداية اجتماع اليوم على قراءة الفاتحة على روح الحاجة هدى لطفي عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين الصندوق والتي وافتها المنية قبل ثلاثة أيام، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.
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