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وزيرة التخطيط: مصر من أوائل دول العالم التي تملك رؤية 2030 طويلة المدى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:45 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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هاني حسين
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن  مصر من أوائل دول العالم التي  تمتلك رؤية طويلة المدى لإحداث التنمية الإقتصادية 2030،  وتلك الرؤية تتسق مع  أهداف الأمم المتحدة بان يكون هناك 17 هدف  على مستوى العالم يتم العمل على تحقيقها من الدول .

وأضافت هالة السعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أنه يتم وضع  رؤية  واهداف لتحقيق النمو وفرص التشغيل وتنمية القطاعات المختلفة  والتعرف على دور المرأة والشباب والتعرف على نوعية الوظائف مع  مواكبة التكنولوجيا.

وتابعت هالة السعيد:"  مصر لها تاريخ طويل في عملية التخطيط  من أجل تنفيذ الرؤية التنمية المستدامة الاقتصادية".

وأكملت هالة السعيد:"  تلك الرؤية التي تتبعها مصر تتم بشكل تشاركي بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يشمل أساتذة الجامعات والبرلمانيين والمفكرين والاعلاميين واصحاب الرؤى".

ولفتت هالة السعيد:"  يتم العمل مع مختلف الوزارات من أجل تحديد الأهداف المرجو تنفيذها وفق  الرؤية المحددة".

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