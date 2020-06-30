خلال يونيو الجاري.. 41.3 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية

صعدت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي ، لتحقق مكاسب بلغت نحو 41.3 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 548.7 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 7.5 %.









وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 5.33% ليسجل مستوى10764.59 نقطة .









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سطة إيجي اكس 70 بنحو 25.11%، عند مستوى1451.26 نقطة، بالإضافة لمؤشر إيجي اكس 100 مسجلا 19.96%، عند مستوى2245.56 نقطة. ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتو إيجي اكس 70 بنحو 25.11%، عند مستوى1451.26 نقطة، بالإضافة لمؤشر إيجي اكس 100 مسجلا 19.96%، عند مستوى2245.56 نقطة.









وأشار الى أن انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 52.1 مليار جنيه من خلال تداول 8.74 مليار ورقة منفذة على 845 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 53.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.2 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي.









وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 53.53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 46.5% خلال اسبوع.









أوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب علي 18.2 % والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.











ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بـ 1.96 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه.











والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين استحوذت على 69.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب 7 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.45 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.6 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.