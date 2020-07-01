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رياضة

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد ويقترب من توديع حلم الدوري الإسباني ..فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين، لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

هدف البارسا الأول جاء بالنيران الصديقة عن طريق دييجو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد بعد فشله في إبعاد ركنية ليونيل ميسي في الدقيقة الحادية عشر، محولًا الكرة برأسه في شباك أوبلاك حارس مرماه.

أتلتيكو مدريد تحصل على ركلة جزاء بعد ذلك في الدقيقة الخامسة عشر بعد عرقلة كاراسكو، ليسددها دييجو كوستا محاولًا التكفير عن الهدف الذي أحرزه في مرمه فريقه، لكن تير شتيجن حارس البارسا تصدى لها.

وبعد مراجعة الفار، أُثبت تقدم تير شتيجن، لتتم إعادة ركلة الترجيح، ويسددها ساؤول نيجيز هذه المرة، معلنًا عن الهدف الأول للأتلتي في الدقيقة 19.

وكان ميسي قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بعارضة أوبلاك وهي في طريقها لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 41، تحصل البارسا على ركلة حرة سددها ميسي، لتصطدم في حائط الصد للاعبي أتليتكو مدريد، وتغير وجهتها، لكن أوبلاك كان يقظًا مبعدًا إياها عن شباكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بينهما بهدف.

وفي الشوط الثاني، تحصل البارسا على ركلة جزاء بعد عركلة فيليبي مدافع الأتلتي لنيلسون سيميدو في الدقيقة 50، ليسجلها ميسي بنجاح معلنًا عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة 62  تعادل أتليتكو مدريد من ركلة جزاء عن طريق ساؤول نيجيز، بعد عرقلة وهمية من نيلسون سيميدو لكاراسكو، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل منهما.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد البارسا للنقطة 70 في المركز الثاني خلف ريال مدريد، ورصيد أتليتكو مدريد للنقطة 59 في المركزز الثالث.
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