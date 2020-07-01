أشرف صبحي: اتحاد الكرة يتكفل بتكاليف مسحات الأندية.. فيديو

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة خفض التكاليف عن الاتحاد المصري لكرة القدم بالمسحات الطبية للأندية.





وأكد "صبحي" خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، أن الاتحاد يتحمل تكاليف المسحات الطبية التي تُجرى في الأندية المختلفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال "صبحي": درسنا كل الأمور قبل إعلان قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، الأمر بالطبع له انعكاس على الاقتصاد والسياحة وأن الحياة بدأت تعود للبلاد.





وواصل "هناك مرونة وفي حال حدث أي أمر لا قدر الله سنتوقف كما قلنا من قبل، لكن الحياة تسير بشكل طبيعي حاليا، والرياضة والمسابقات عادت في أغلب بلاد العالم.





وأضاف: "نحن نساند وندعم الاتحادات المختلفة، واتحاد الكرة تواصل مع الأندية ومشكورًا يتحمل تكاليف المسحات الطبية في الأندية، ونحن حاليًا ننسق مع اللجنة الأولمبية بشأن الألعاب الأخرى.





واختتم "نتواصل مع جميع رؤساء الأندية والمسؤولين ونحاول تقريب وجهات النظر والسماع لهم، نحن في وضع استثنائي ويجب علينا المساعدة والاستماع لكل الآراء".



