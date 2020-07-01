AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي: اتحاد الكرة يتكفل بتكاليف مسحات الأندية.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:42 ص
اشرف صبحي
اشرف صبحي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة خفض التكاليف عن الاتحاد المصري لكرة القدم بالمسحات الطبية للأندية. 

وأكد "صبحي" خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، أن الاتحاد يتحمل تكاليف المسحات الطبية التي تُجرى في الأندية المختلفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "صبحي": درسنا كل الأمور قبل إعلان قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، الأمر بالطبع له انعكاس على الاقتصاد والسياحة وأن الحياة بدأت تعود للبلاد. 

وواصل "هناك مرونة وفي حال حدث أي أمر لا قدر الله سنتوقف كما قلنا من قبل، لكن الحياة تسير بشكل طبيعي حاليا، والرياضة والمسابقات عادت في أغلب بلاد العالم. 

وأضاف: "نحن نساند وندعم الاتحادات المختلفة، واتحاد الكرة تواصل مع الأندية ومشكورًا يتحمل تكاليف المسحات الطبية في الأندية، ونحن حاليًا ننسق مع اللجنة الأولمبية بشأن الألعاب الأخرى. 

واختتم "نتواصل مع جميع رؤساء الأندية والمسؤولين ونحاول تقريب وجهات النظر والسماع لهم، نحن في وضع استثنائي ويجب علينا المساعدة والاستماع لكل الآراء".

جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد خضوع لاعبي الدوري لمسحات طبية للكشف عن كورونا في اطار الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري لموسم 2019-2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان عودة النشاط .. عمرو الجنايني: نجتمع مع الأندية ونرجو تقديم المصلحة العامة

الخطة مرنة.. وزير الرياضة: قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر

وزير الشباب والرياضة: قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر.. وتوزيع الدليل الإرشادي على الأندية

محمد صبيح: اتحاد الكيك بوكسينج جاهز لاستئناف النشاط .. وندعم قرارات الدولة

العطار: الدولة تتحمل تكاليف مسحات أندية الدوري.. وهذا سبب خطاب الجبلاية المبكر

رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: الأندية لن تتحمل تكاليف المسحات الطبية للاعبين.. فيديو

ترشيحاتنا

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

القومي للبحوث: لقاح و3 أدوية سيتم الإعلان قريبا عنها لعلاج كورونا.. فيديو

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

جريب فروت.. كنز صحى يحميك من العدوى بفيروس كورونا

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

عداد كورونا .. الإصابات تتجاوز الـ 68 ألفا.. والوفيات تقترب من 3 آلاف

AdvertisementS

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة.. تطورات انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي.. 7 قرارات مصيرية من الكاف.. كارتيرون يتحدث لصدى البلد

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد ويقترب من توديع حلم الدوري الإسباني ..فيديو

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

رضا عبد العال: عرض الزمالك سبب عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي.. تفاصيل

طالب بالتصويت على منح اللقب للأهلي.. رضا عبد العال يستشهد بقرارات الاتحاد الإفريقي لإلغاء دوري الموسم الحالي

رضا عبد العال: اطالب أندية الدوري بعمل استفتاء لإهداء الدوري للأهلي وإلغاء الموسم

الوداد المغربي: لقاء الأهلي ازداد صعوبة والسفر مبكرا للكاميرون للتعود على الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم