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ثقافة

المقام العالي.. عرض مسرحي على قناة البيت الفني للمسرح.. غداً

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "أضحك - فكر - اعرف" غدا الخميس الموافق 2 يوليو، عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام، وذلك في تمام الساعة 11 مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب؛ يأتي ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك".

يذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 و50 دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها ٣ عروض مسرحية هم " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور".

عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف، بطولة عمرو عبدالعزيز، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد وإخراج إسلام إمام. 
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