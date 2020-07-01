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أخبار العالم

مقتل 10 على الأقل خلال احتجاجات في إثيوبيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:42 ص
مقتل 10 في احتجاجات
مقتل 10 في احتجاجات وانفجارات باثيوبيا
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قسم الخارجي
ذكرت الشرطة في إثيوبيا أن 10 أفراد قتلوا على الأقل وأصيب 80 آخرين، خلال احتجاجات وانفجارات على خلفية مقتل المغني الشهير  هاشالو هونديسا، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة، بحسب الوكالة، إن هاشالو قُتل بالرصاص في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين، وأوضح  مفوض شرطة مدينة أديس أبابا جيتو أرجاو أن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، مؤكدة أنه تم التخطيط للقتل جيدا على ما يبدو.

وشهدت العاصمة أديس ابابا ومناطق متفرقة احتجاجات، على مقتل هونديسا، بينما قال مفوض الشرطة الاتحادية إنديشو إنه جرى اعتقال جوهر وزعيم حزب سياسي معارض ينتمي للأورومو و33 شخصا آخرين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول طبي يُدعى ميكونين فيسا قوله إن المستشفى الرئيسي في بلدة أداما استقبل نحو 80 مصابا معظمهم أصيبوا بطلقات نارية، لكن بعضهم تعرض للضرب أو الطعن، مضيفا أن 8  أشخاص لقوا حتفهم في الطريق إلى المستشفى أو بعد الوصول إليه.

وتطالب المنظمات الدولية بإجراء تحقيق حول مقتل المغني الإثيوبي، حيث تقول منظمة العفو الدولية إنه في الوقت الذي تندلع فيه الاحتجاجات في إثيوبيا بشأن مقتل هاشالو، يجب على السلطات في إثيوبيا إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة ومستقلة.

وأوضحت المنظمة الدولية "يجب أن تكون هناك عدالة لمقتل هاشالو هونديسا مغني أورومو"، بينما تقول سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا والقرن والبحيرات الكبرى ، إن أغانيه الموسيقية حشدت شباب البلاد في احتجاجات مستمرة منذ عام 2015 أدت إلى الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد منذ وصول آبي أحمد رئيس الحكومة.

وقتل المغني صاحب الـ34 عاما ومناضل عرقية الأورومو بعد تلقيه تهديدات بالقتل من مجهولين، حيث تم اغتياله بالرصاص بينما كان يقود سيارته مساء الاثنين.
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