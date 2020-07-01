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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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خالد رياض
شهد الطريق الزراعي الشرقي أمام مدخل بوابة حي الكوثر بسوهاج تصادما بين سيارتين أجرة أمام مدخل الحي، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بتصادم بين سيارتين علي الطريق الزرايع الشرقي امام مدخل حي الكوثر، وانتقل إلي مكان الواقعة، مأمور ضباط مباحث قسم الكوثر.

نتج عن الواقعة إصابة كل من كل من هاجر محمد توفيق، ٧ سنوات، مازن محمد توفيق، ٣ سنوات، مصابين بكدمات وسحجات، حبيبه محمد رزق، ٩ سنوات، بجرح قطعي اسفل العين، منه محمد رزق، ٣ سنوات بجرح قطعي بالوجه، احمد محمود مصطفي، ٤٠ عاما، "فاطمه.ذ.ع" ٢٥ عاما، مصابين بكدمات وسحجات، "رجاء.م.م" ٥٠ عاما اشتباه كسر بالساق اليمني، "عبير.م.م "٤٥ عاما اشتباه نزيف بالبطن، "بدور.م.ت" ١٧ عاما كدمات وجروح.

حرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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