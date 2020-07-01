AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ينتقل من الخنازير للبشر.. الصحة العالمية تعلق على الفيروس الجديد بالصين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:35 ص
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
Advertisements
القسم الخارجي
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن العالم يجب أن يكون حذرا بعد أن وجدت دراسة في الصين، أن سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير لديها القدرة على إحداث جائحة جديدة.

وأضاف جربيسيوس :"لا نستطيع أن نتخاذل من قلقنا بشأن أنفلونزا الخنازير، ونحتاج إلى أن نكون يقظين، ونواصل المراقبة حتى في ظل جائحة فيروس كورونا".

وأرجع سبب القلق هو أن مناعة البشر التي تتراكم حتى مع ظهور الأنفلونزا الموسمية، لا تستطيع أن توفر أي حصانة من الفيروس الجديد G4 EA H1N1.

وأكد أنه تم اكتشاف 10.4 % من عمال مسلخ للخنازير، لديهم أجسام مضادة تم اكتسابها بعد التعرض للفيروس الجديد، لافتا إلى أن هذا الأمر يعكس أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل بالفعل إلى البشر من الحيوانات.

وكشفت دراسة أن عددًا كبيرًا من الخنازير في الصين يصاب بسلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر وتسبب جائحة أخرى.

وقال الباحثون إنه على الرغم من عدم وجود تهديد وشيك، إلا أنه يجب مراقبة الفيروس عن كثب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي ناصر اليافعي يكتب: متى سيأفل نجم كورونا؟

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الإصابة بـ كورونا

البداية من الصين أيضا.. فيروس يقترب أن يكون جائحة جديدة تهدد العالم

فيروس جديد ينذر بانتشار جائحة أخرى في الصين .. تعرف على مدى خطورته

فيروس جديد يهدد العالم بجائحة.. G 4 تهديد وبائي خطير مصدره الصين.. شديد العدوى وينتقل مباشرة من الخنازير إلى البشر

فيديو جراف | ظهور فيروس جديد في الصين

ترشيحاتنا

كل خطوة محسوبة..مستشار الرئيس للصحة: مصر تمر بمرحلة توازن فى أزمة كورونا

شاهد.. محمد الشرنوبى يطلب الزواج من هدى المفتى

بخلاف المناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الليمون يومياً

حقيقى وحشتوني.. رضوى الشربيني تعلن عودتها للشاشة مجددا

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

الجثة تحللت وتبقى شوية عضم.. اغتصاب الطفلة فجر على يد عشيق أمها.. عم الطفلة: حرقوها وقطعوها بـ الساطور ورموها في البطاس.. النيابة: حبس الأم بتهمة الزنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف إنساني.. عائلة تنقذ حياة دب من موت محقق خلال رحلة صيد.. شاهد

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت