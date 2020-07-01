ينتقل من الخنازير للبشر.. الصحة العالمية تعلق على الفيروس الجديد بالصين

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن العالم يجب أن يكون حذرا بعد أن وجدت دراسة في الصين، أن سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير لديها القدرة على إحداث جائحة جديدة.





وأضاف جربيسيوس :"لا نستطيع أن نتخاذل من قلقنا بشأن أنفلونزا الخنازير، ونحتاج إلى أن نكون يقظين، ونواصل المراقبة حتى في ظل جائحة فيروس كورونا".





وأرجع سبب القلق هو أن مناعة البشر التي تتراكم حتى مع ظهور الأنفلونزا الموسمية، لا تستطيع أن توفر أي حصانة من الفيروس الجديد G4 EA H1N1.





وأكد أنه تم اكتشاف 10.4 % من عمال مسلخ للخنازير، لديهم أجسام مضادة تم اكتسابها بعد التعرض للفيروس الجديد، لافتا إلى أن هذا الأمر يعكس أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل بالفعل إلى البشر من الحيوانات.



