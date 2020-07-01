AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:01 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الأعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.


ظهرت ريا أبي راشد فى الصور بإطلالة أنيقة تميزت باللون الأبيض، حيث ارتدت بنطلون و نسقت معه بليزر من نفس اللون واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة و الأناقة وعد م المبالغه مما كشف عن جمالها.

اقرأ إيضا..

وانتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق  ذا كعب عالى وارتدت حقيبة صغيرة جمعت بين اللون الأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع ظافر العابدين.. ريا أبي راشد تتألق في إطلالة جذابة جديدة

بـ الجمبسوت.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

ورجعنا من تاني.. شاهد | ريا أبي راشد تثير الإعجاب بفستان أبيض جذاب

بإطلالة بيضاء.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

من حديقة المنزل.. رايا أبي راشد تستعرض إطلالة لامعة من برنامج سكووب

باليورو.. تعرف على سعر جمبسوت ريا أبي راشد

ترشيحاتنا

هربا من ويلات الحرب ليسقطا في نيران الحقد.. قصة طفلين سوريين عذبهما والدهما بلبنان

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الحلو ميكملش.. حكاية سيارة مسروقة أفسدت سهرة عمر الشريف وفاتن حمامة

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

رد فعل عنيف لسيدة بعد مطالبتها بـ ارتداء كمامة .. شاهد ماذا فعلت

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

AdvertisementS

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

وزير التعليم العالي:تنظيم دخول وخروج الطلاب فى لجان امتحانات الجامعات والمعاهد

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

الحكومة: إحالة ١٦ ألف مخالفة بناء حتى الآن إلى النيابة العسكرية

هل تنقل الأحذية فيروس كورونا إلى المنزل؟ منظمة الصحة العالمية ترد

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية