أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

حرصت الأعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.
ظهرت ريا أبي راشد فى الصور بإطلالة أنيقة تميزت باللون الأبيض، حيث ارتدت بنطلون و نسقت معه بليزر من نفس اللون واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة و الأناقة وعد م المبالغه مما كشف عن جمالها.
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وانتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالى وارتدت حقيبة صغيرة جمعت بين اللون الأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة.
اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
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Sunny London stroll. 💛🌳⛅️ ⠀ كزدورة صيفية بلندن.. نهاركن سعيد! 🤗⠀ ⠀ Thank you @mayawilliamz for always styling me with the best outfits, I absolutely love this one by @lavishalice ! 😍😍 ⠀ 👛: @byfar_official ⠀ 👠: @louboutinworld 🍭⠀ And awesome 📸 by @joannaezzat ⠀ #ScoopWithRaya⠀ #HappyGoLucky⠀