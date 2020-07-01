41.58 دولار للبرميل.. ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة

أسعار النفط ارتفاعا بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما ينتج عن تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم. سجلتارتفاعا بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما ينتج عن تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.





وارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 41.58 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية،وجاء ذلك بعد أن فقد أكثر من 1% يوم الثلاثاء. وصعد الخام الأمريكي 35 سنتا ما يوازي 0.9 % إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1 % في الجلسة السابقة.





اقرأ ايضًا .. البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية





مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة على عكس التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وهذا ما وهبطتوالبنزين في الولايات المتحدة على عكس التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وهذا ما اظهرته بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.





وانخفضت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.





معهد البترول الأمريكي، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا". وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.. ستتفق مع أو تأكد بيانات، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا".





كما دعم الأسعار انخفاض إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى له في عقدين في يونيو.





وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يوميا في المتوسط في يونيو، بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدّل لشهر مايو.



