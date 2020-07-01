AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

41.58 دولار للبرميل.. ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
سجلت أسعار النفط ارتفاعا بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما ينتج عن تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 41.58 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية،وجاء ذلك  بعد أن فقد أكثر من 1% يوم الثلاثاء. وصعد الخام الأمريكي 35 سنتا ما يوازي 0.9 % إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1 % في الجلسة السابقة.


وهبطت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة  على عكس التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وهذا ما اظهرته بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. 

وانخفضت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.. ستتفق مع أو تأكد بيانات معهد البترول الأمريكي، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا".

كما دعم الأسعار انخفاض إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى له في عقدين في يونيو.

وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يوميا في المتوسط في يونيو، بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدّل لشهر مايو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية هبطت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

زيادة غير متوقعة.. ارتفاع مخزون النفط في أمريكا إلى 530 مليون برميل

عكس التوقعات.. مخزونات النفط الأمريكية تقفز 8.7 مليون برميل

إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأقل مستوى منذ أكتوبر 2018

البترول الأمريكي.. مخزونات النفط الخام والوقود تقفز خلال أسبوع

إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 2018

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد الشرنوبى يطلب الزواج من هدى المفتى

شاهد.. صورة غامضة لـ أحمد فهمي من الجيم.. وهنا الزاهد ترد

للذين تخلفوا عن الحملات السابقة.. مبادرة تطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة

يارب بنوتة تكون شبهي .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل حول حملها

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بخلاف المناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الليمون يومياً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية