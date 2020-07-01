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ثقافة

عودة تدريجية لأضواء الثقافة والفنون فى ربوع مصر.. عبد الدايم تكشف عن الجدول الزمنى لاستئناف النشاط

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
كشفت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن الجدول الزمنى التدريجى لاستئناف النشاط بمختلف القطاعات واعادة الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية الى كافة المواقع والمنشات خلال شهر يوليو . 

أكدت عبد الدايم أن الخطة الزمنية لاستئناف الحراك الابداعى المصرى تهدف الى اعادة الحياة الى المواقع والمنشات الثقافية والفنية لاستكمال الرسالة التنويرية باعتبار القوى الناعمة وسيلة فاعلة فى بناء الإنسان وتطوير الوعى ، مشيرة ان الثقافة اسلوبًا معرفيًا بناءًا يمتزج فيه المبدع بالمتلقى لخلق مجتمع مستنير قادر على تحقيق ازدهار الوطن ، واكدت ان اعادة التشغيل يتم طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين والتى تشمل استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية ، وضع اجهزة التعقيم الذاتى على بوابات الدخول ، اجراء عمليات قياس الحرارة ، الالتزام بالمسافات التباعد الامنة ، التطهير الشامل للمنشآت، توزيع مطبوعات ارشادية توعوية على الزائرين ، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات . 

جدير بالذكر أن المرحلة الاولى الخطة الزمنية لاستئناف النشاط تنطلق صباح الاحد 5 يوليو وتبدأ بفتح 16 مكتبة فى 10 محافظات منها 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وهى المركز الدولى للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة بالاضافة الى مكتبات محافظات الجيزة ، المنيا ، اسيوط ، اسوان ، طنطا ، المحلة ، دمنهور ، الاسماعيلية ، بور فؤاد والمنصورة مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام ، قاعة الاطلاع بمركز ادب الطفل وقاعة الاطلاع فى باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى ، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، مكتبة المترجم بالمركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل ، الى جانب مكتبات مصر العامة ويبدأ العمل بها اعتبارا من الاربعاء 15 يوليو . 

كما يتم استئناف العمل فى المتاحف القومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور اعتبارًا من الثلاثاء 7 يوليو وتبدأ بمتاحف الفنون الجميلة بالاسكندرية – محمد ناجى - محمود مختار وتضم المرحلة الثانية متاحف طه حسين – جمال عبد الناصر – مصطفى كامل وذلك اعتبارا من الثلاثاء 14 يوليو . 
كما يتم استئناف العمل بمتاحف ومسارح صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب اعتبارا من الثلاثاء 7 يوليو وتشمل متاحف ام كلثوم بقصر المانسترلى – المعرض الدائم بقصر الامير طاز – نتاج ملتقى الاقصر الدولى ، ويعاد تشغيل متحف نجيب محفوظ اعتبارا من الاحد 2 اغسطس ، وتعمل المسارح المكشوفة بقصر المانسترلى ومركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة اعتبارا من الاربعاء 15 يوليو ، هذا الى جانب استئناف العمل بمبادرة صنايعية مصر بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووش عمل بيت العود ببيت الهراوى اعتبارًا من الاربعاء 15 يوليو . 
ويستأنف المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى فعالياته اعتبارا من الاثنين 6 يوليو بعقد الندوات والمحاضرات الفكرية والادبية والعلمية كمرحلة اولى ، على يعود عمل لجان المجلس الاعلى للثقافة كمرحلة ثانية اعتبارا من الاحد 12 يوليو . 
اما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض فتبدأ نشاطها اعتبارًا من الاربعاء 15 يوليو فى محافظات شرم الشيخ - جنوب سيناء - مرسى مطروح ـ البحر الاحمر ، اما المرحلة الثانية تنطلق الاربعاء 22 يوليو بتشغيل قصور الثقافة فى جميع محافظات الصعيد ، وتشهد المرحلة الثالثة التى تنطلق الاربعاء 29 يوليو استئناف الانشطة فى قصور الثقافة بمحافظات القاهرة الكبرى – الدلتا – مدن القناة . 
وتعود دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الى تقديم فعالياتها اعتبارًا من الخميس 9 يوليو حيث يتم تشغيل مسرح النافورة الكبير ، يليه المسرح المكشوف ومسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ويبدا العمل بهما 10 يوليو . 
كما يتم بدء العمل بمسارح البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار والذى يتبع قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال اعتبارا من الاربعاء 15 يوليو بمسرح ساحة الهناجر 
وتشمل خطة التشغيل اعادة نشاط مسرح البالون الجمعة 10 يوليو ، مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية الخميس  16 يوليو ، السيرك القومى الخميس 9 يوليو ، مسارح القومى – الطليعة – الغد – الشباب – العائم الصغير – اوبرا ملك – العرائس – المتروبول – القومى للاطفال – بيرم التونسى بالاسكندرية الجمعة 17 يوليو . 
وتستأنف فصول مراكز تنمية المواهب استقبال طلابها حيث يتم عودة التدريبات الفردية كمرحلة اولى اعتبارًا من الجمعة 10 يوليو .
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