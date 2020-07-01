قتلوا مندوب شرطة في محاولة سرقة دراجة نارية.. تفاصيل مقتل متهم وضبط 3 فى مواجهة الامن

نجح قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات وضبط مرتكبى واقعة مقتل شرطى بالقليوبية بطلق خرطوش





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، بإستقبال احد المستشفيات بدائرة القسم - رقيب شرطة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مصابا برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.









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وقررت زوجته أنه أثناء تواجدها وزوجها بمنزل والدتها الكائن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وتركه الدراجة النارية ملكه أمام العقار تناهى إلى سمعه صوت جهاز الإنذار الخاص بها .









وعلى الفور هرع مندوب الشرطة لمكان الدراجة النارية وبإستطلاعه الأمر شاهد بعض الأشخاص حال شروعهم فى سرقتها وتمكن من الإمساك بأحدهم فقام آخر بإطلاق عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته وهربوا تاركين الدراجة النارية حيث قامت بمساعدة الأهالى بنقله للمستشفى إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.









تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص ("أحدهم له معلومات جنائية"، مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة).









عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط ثلاثة منهم، ولدى إستشعار الرابع بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات- بندقية خرطوش- فرد خرطوش).









بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الذى لقى مصرعه وقرروا أنهم أثناء قيامهم بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه إستشعر وجودهم وحال محاولته ضبطهم قاموا بالهرب وأطلق المتهم الرابع عيار من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته تاركين الدراجة النارية وفروا هاربين.









تم إتخاذ الإجراءات القانونية.