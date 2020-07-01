استفسر عن أحواله المعيشية ومتطلباته.. الرئيس السيسي يتحدث مع احد الباعة الجائلين خلال جولته بمدينة نصر





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظًا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.





كما تفقد الرئيس أيضًا عددًا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي ، حيث التقى مع اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، وقد وجه الرئيس بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.





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