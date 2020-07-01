بإطلالة غامضة.. تارا عماد تشارك متابعيها صورة جديدة على انستجرام

شاركت الفنانة تارا عماد صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت تارا عماد بإطلالة غامضة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وأطلت تارا عماد بـ جاكيت جلد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع لون بشرتها الروني الناعم.
اقرأ ايضا |
وتركت تارا عماد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأكملت تارا عماد إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث قامت بإختيار اللون الأحمر القاتم كأحمر شفاه، فيما اختارت الآي شادو باللون البني .
ولم تتكلف تارا عماد في ارتداء الاكسسورات؛ حيث اكتاتف بالظهور بغطلالة ناعمة وبسيطة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..