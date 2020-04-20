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أخبار البلد

تارا عماد تروج لمشاهدة أجرأ لقاء لها على اليوتيوب مع "أنس بوخش"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:06 م
تارا عماد
تارا عماد
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها بصحبة "أنس بوخش"على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 

وكتبت عليها معلقة :"دة ممكن يكون أكتر لقاء صريح ليا مش عشان أنا كنت بكدب قبل كدة بس عشان ممكن الأسئلة اللى أنس سألها فتحت حاجات انا متكلمتش عنها قبل كده بكرة الفيديو الكامل هينزل خايفة أكيد ومتوترة بس حبة أكون صريحة وأكون على طبيعتي دائمًا"

AB talks هو برنامج يعرض على اليوتيوب ويقدمه "انس بوخش" وسيعرض اللقاء غدًا الثلاثاء الساعة ٩(Gst) على القناه الخاصة ل"أنس بوخش " 


يذكر أن تارا عماد تعاقدت على الانضمام لفريق عمل " الست امينه " وتدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل.

المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ، إنتاج شركة "سينرجى.
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