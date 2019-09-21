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بالروج الغامق.. تارا عماد بإطلالة صادمة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:26 م
تارا عماد
تارا عماد
آية التيجي
ظهرت تارا عماد بإطلالة صادمة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت تارا عماد فستان حرير باللون الأبيض والأزرق، وهو ما أبرز من رشاقتها وأناقتها.

وقامت تارا عماد برفع شعرها إلى الأعلى، بعمله كحكة إلى الوراء، وهو ما أبرز إطلالتها، فيما اختارت مكياجا غريبا، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون النبيتي القاتم والذي يميل إلى الأسود كأحمر شفاه.

وأكملت تارا عماد إطلالتها بارتداء عقد بسيط حول عنقها، مع خاتم ناعم للغاية باللون الفضي، وقد اختارت ساعة يد باللون الكشميري، مع حقيبة يد باللون الفضي اللامع.

وكانت قد انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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